الصحة .. تسجيل 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ,ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 108571 حالة . وأكدت الوزارة تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 76339 حالة تعافٍ، وتسجيل 37 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات لـ 783 حالة. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 31449 ؛ منها 1686 حالة حرجة.

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