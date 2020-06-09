بـراتب سنوي قدرة 5 ملايين يورو “بلهندة” يقترب من الهلال

كشفت تقارير صحيفة ان نادي الهلال مصرّ على حسم صفقة المهاجم المغربي الدولي، يونس بلهندة، نجم غلطة سراي التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع t24 التركي، إلى أن الروماني، رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، أبدى رغبته الأكيدة في ضم بلهندة إلى صفوف الزعيم في الموسم المقبل، أيًا كانت قيمة الصفقة.

وأكد الموقع، في تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال أبدت استعدادها لدفع 8 ملايين يورو، لشراء بلهندة من غلطة سراي التركي.

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وينتهي عقد بلهندة مع غلطة سراي في صيف 2021، علمًا بأنه لعب هذا الموسم 25 مباراة، وأحرز 5 اهداف، وصنع هدفين.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مسؤولي الهلال، عرضوا راتبًا سنويًا مغريًا على بلهندة، تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى.

ويحصل بلهندة على 3 ملايين و350 ألف يورو، راتبًا سنويًا في غلطة سراي.