تركيا ترسل فرقاطة حربية للمياه الإقليمية الليبية

كشف موقع BulgarianMilitary الإلكتروني بأن تركيا تعتزم إرسال فرقاطة حربية من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية. ولم يكشف الموقع بعد عن السبب الحقيقي وراء إرسال هذه الفرقاطة للمياه الليبية.

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