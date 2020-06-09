الكويت تسجل إصابة 630 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 630 اصابة جدیدة بفیروس (خلال ال24ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 33140 في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 273 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھم

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