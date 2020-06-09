أمانة الجوف تضبط حلاقًا يعمل داخل شقته

ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وافداً مخالفاً يعمل حلاقاً.

وأوضحت أمانة الجوف، أن الوافد تم ضبطه داخل شقته، حيث كان يقوم بالحلاقة للزبائن داخلها، متجاوزاً كل التحذيرات والإجراءات الاحترازية المعمول بها لمحاربة فيروس كورونا.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الوافد المخالف، وتحرير مخالفة بالحد الأعلى.