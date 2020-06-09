“الشريف” ماجد حقق هداف الدوري “6 مرات” بينما سامي يلعب في الحي

أكد الكاتب “فواز الشريف” عبر مقاله الذي نشر في صحيفة “عكاظ” أن اللاعب ماجد عبدالله حق هداف الدوري 6 مرات في الوقت الذي كان سامي الجابر يلعب مع أصدقائة في الحي .

وأضاف ” الشريف” نظلم سامي كثيراً حين نقاربنه بماجد حيث أن “سامي” له إسهامات وإنجازات متميزة ومتفردة من حضور وبطولات تسجلها الذاكرة في دفاتر تاريخه الخاص وإن كنت أعتقد بأن نجومية ماجد عبدالله أثناء طفولة سامي من الأشياء التي أوقدت فيه الحماس والنجومية أيضا وإن ماجد بالنسبة لسامي ولكل نجوم كرة القدم في ذاك الزمن مثل أعلى يحتذى به ويقلد أحيانا إن كان يمكن تقليده.

وأوضح “الكاتب” أن المقارنه من وجهه نظرة لا تجوز إلا على اثنين دخلا سباق مئة متر في ذات المكان والزمان والظروف كما أنه ليس من المعقول مقارنة مارادونا ببيليه رغم أنني من منظور شخصي أجد أن «مارادونا مستكشف كرة القدم الحديثة وهو من اكتشف للعالم قانون الجاذبية فيها» ولا تجوز مقارنة كرستيانو بمارادونا أو مسي ببيليه لكن من المنطق عقد مقارنة مفتوحة المصدر بين ميسي وكرستيانو على اعتبار أن شرط سباق المئة متر تنطبق عليهما فتقريبا نفس البدايات نفس الظروف نفس المدة الزمنية القائمة بينهما علما بأن كرة القدم ليست «رقصة باليه» إنما لعبة جماعية.

وعبر “الشريف” عن رائه الشخصي في مقارنة “سامي” بــ “ماجد” وأنها ظالمة لسامي رغم أنه احد محبي شخصيته الجريئة كما هي عادات مواليد برج القوس إلا أنني «ماجدي الرمح» ومع هذا سأكون عادلا قدر المستطاع فسامي مقتنع بأنه ورقة زرقاء مهمة في جدليات الناس وبالتالي وجد أنه ملزم باحترام مواقف إعلامه وجماهيره ، لكن في الحديث عن الأوراق الخضر فإن ماجد وسامي ومحيسن والمهلل والعويران وحمزة إدريس وحتى حسام أبوداود وقبلهم شائع النفيسة مجموعة من الصقور الخضر دونوا أسماءهم في تاريخ كرة القدم السعودية وأتى الدور على أجيال جديدة تواصل المسيرة.