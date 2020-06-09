مصادرة 27 كرتون من المواد الغذائية والعصيرات في جنوب مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كميات من المواد الغذائية و العصيرات ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح ذلك رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة ، حيث تم إتخاذ اللازم حياله و مصادرة 27 كرتون من المواد الغذائية و العصيرات و 18 كجم خضروات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 5 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر .

وأكد قدح أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية. و دعى المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة