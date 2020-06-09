قواعد في العمل

اتممت عشر سنوات عمل في الوظيفه الحكوميه

اكتب لكم هذه النصائح التي تعلمتها خلال فترة عملي في ثلاث مستشفيات ومركز صحي

1- واجباتك لاتنتظر عليها شكر

2- نجاحك لايتحقق بمفرك ونجاح غيرك نجاح لك

3- لا احد يمرر عليك مصطلح ( مسوليتي انا وياك)

شيوع المسؤليه يعني ضياع المسؤليه

4- لا تسمح لا احد يشوه سمعت غيرك عندك

5- لاتحكم على افعال الاخرين من زاويه واحدة

6- لاتتدخل في عمل غيرك وانظباطه

7- المصداقيه

8- لاترفع سقف طموحك مع زملاء العمل لابد من الايمان بان زملاء العمل هم اصدقاء مرحله

ستفرقكم الايام وستندم كثيراً على بعض الكلام والافعال التي صدرت منك تجاههم

9- لاتكثر من الكلام ودع عملك يتحدث (( احفظ لسانك))

10- لاتقبل اي عمل اضافي فسيصبح يوماً ما واجب عليك اداءه (( اعلم انك تحت المجهر))

تذكر دائماً انك سترحل يوماً فازرع محبتك في قلوب زملائك

كتبه: الأخصائي محمد بن سعد البشري