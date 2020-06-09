قواعد في العمل

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اتممت عشر سنوات عمل في الوظيفه الحكوميه
اكتب لكم هذه النصائح التي تعلمتها خلال فترة عملي في ثلاث مستشفيات ومركز صحي
1- واجباتك لاتنتظر عليها شكر
2- نجاحك لايتحقق بمفرك ونجاح غيرك نجاح لك
3- لا احد يمرر عليك مصطلح ( مسوليتي انا وياك)
شيوع المسؤليه يعني ضياع المسؤليه
4- لا تسمح لا احد يشوه سمعت غيرك عندك
5- لاتحكم على افعال الاخرين من زاويه واحدة
6- لاتتدخل في عمل غيرك وانظباطه
7- المصداقيه
8- لاترفع سقف طموحك مع زملاء العمل لابد من الايمان بان زملاء العمل هم اصدقاء مرحله
ستفرقكم الايام وستندم كثيراً على بعض الكلام والافعال التي صدرت منك تجاههم
9- لاتكثر من الكلام ودع عملك يتحدث (( احفظ لسانك))
10- لاتقبل اي عمل اضافي فسيصبح يوماً ما واجب عليك اداءه (( اعلم انك تحت المجهر))
تذكر دائماً انك سترحل يوماً فازرع محبتك في قلوب زملائك
كتبه: الأخصائي محمد بن سعد البشري
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