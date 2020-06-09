شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الإجراء المُتبع حال انتهاء مدة تأشيرة زيارة العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال انتهاء مدة تأشيرة زيارة العمل (90) يوماً، فإنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة من أجل إتمام الاجراء.

جاء ذلك في رد من «الجوازات» على استفسار أحد المستفيدين على موقع “تويتر”، حيث تساءل قائلا: “لدي صديق يحمل تأشيرة زيارة عمل وقد مضت 90 يوم فترة الإقامة ويريد مراجعة الجوازات لتمديد الإقامة لأنه لم يستطيع الخروج من المملكة قبل انتهاء 90 يوم بسبب فيروس كورونا ولم يستطع أخذ موعد لأنه لا يوجد معه الا رقم الحدود فما العمل؟”.