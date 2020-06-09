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استخدام تقنية جديدة لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بـ«كورونا» في الشرقية (صور)  

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام تقنية جديدة لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بـ«» في الشرقية (صور)   والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

ووفقاً لـ”اليوم”، تستطيع الخوذات رصد درجة حرارة الأشخاص على بعد ٥ أمتار بالإشعاع الحراري لفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، كما يمكنها فحص مايقارب ٢٠٠ شخص في الدقيقة.

وتم تطبيق استخدام الخوذة في المواقع الحيوية والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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