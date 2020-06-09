شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام تقنية جديدة لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بـ«كورونا» في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

ووفقاً لـ”اليوم”، تستطيع الخوذات رصد درجة حرارة الأشخاص على بعد ٥ أمتار بالإشعاع الحراري لفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، كما يمكنها فحص مايقارب ٢٠٠ شخص في الدقيقة.

وتم تطبيق استخدام الخوذة في المواقع الحيوية والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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