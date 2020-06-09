شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. استمرار عمليات البحث عن مفقود وادي الحائر لليوم الثاني على التوالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بالرياض، عمليات البحث عن أحد المفقودين في وادي الحائر لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير، وعلى إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة، وما زالت أعمال البحث قائمة حتى الآن.