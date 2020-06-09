الإمارات تسجل حالتي وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 283 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 528 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39904 حالات.

ولفتت إلى أن 465 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 22740.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.