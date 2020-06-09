رئيس الوزراء الفلسطيني: الفلسطينيون قدموا "اقتراحا مضادا" لخطة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحا مضادا" للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال اشتية "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام". وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح" مع "التعديل على رسم الحدود عند الضرورة".

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