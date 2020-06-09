أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 83 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 712 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و198 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 362حالة لعمانيين، و350 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 359 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ .4152
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل حالتي وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.