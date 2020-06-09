مصر.. محكمة شمال القاهرة تؤيد قرار إخلاء سبيل حنين حسام وترفض استئناف النيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قرر قاضي المعارضات اليوم بمحكمة شمال القاهرة، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، وتأييد قرار إخلاء سبيلها، وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية.



محكمة شمال القاهرة كانت قد أخلت سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، ولكن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

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وأثارت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التي ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل تلك الجريمة