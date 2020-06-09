اسم الفنانة صفاء السبع يعود للواجهة بعد 20 عاما من الاعتزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

تصدر اسم الفنانة المعتزلة صفاء السبع ترند غوغل بعد إعلان وفاة شقيقتها وفاء السبع، ليتم تداول قصة اعتزالها وآخر صورها التي تم تداولها لها بالحجاب.



وجاء إعلان وفاة وفاء السبع شقيقة صفاء السبع عبر صفحة جمعية أبناء فناني مصر الراحلين على الفيس بوك، حيث ذكر في المنشور: "البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مصر، الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع.. خالص العزاء لأسرة المرحومة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رغم اعتزال صفاء السبع منذ أكثر من عشرين عاماً، إلا أن وفاة شقيقتها جعل اسمها يتصدر الترند مع قصة اعتزالها للفن رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترتي الثمانينيات وبداية التسعينيات.

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وولدت صفاء السبع عام 1957 وهي ابنة الفنان الراحل محمد السبع، تخرجت من معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في خمس سهرات تليفزيونية.

بلغت عدد أعمال صفاء السبع الفنية حوالي 42 عملاً من أبرزها "سيداتي سادتي" و"البراري والحامول" و"رأفت الهجان الجزء الثاني" و"نص أرنب" و"لعبة الأشرار" و"بوابة إبليس" وغيرها.

بلغت شهرة صفاء السبع ذروتها بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان"، الذي أدت فيه دور "مونيكا" الفتاة اليهودية التي تعمل مضيفة طيران وتعتبر الصديقة المقربة من "استر بولونيسكي" الشخصية التي أدتها الفنانة إيمان الطوخي