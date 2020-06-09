شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 920 حالة شفاء و630 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة. كما أعلنت عن تماثل 920 مصاباً للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 22 ألفاً و162 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33140 حالات، لافتاً إلى أن 173 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.
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