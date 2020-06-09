ضاحي خلفان يشيد بتحذيرات الصحة العالمية من مخاطر الشيشة ونقلها لعدوى «كورونا»

أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بالتحذير الذي وجهته منظمة الصحة العالمية قبل أيام، والذي نبهت فيه من مخاطر تدخين الشيشة ومنتجات التبغ لارتباطهما بفيروس كورونا ونقل العدوى، وطالبت فيه الدول بحظرها ومنعها من التداول.

وأكد أن جمعية توعية ورعاية الأحداث بدأت تسلط الضوء على خطر هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 1993م، حيث أقر مجلس إدارتها في ذلك الوقت، توجيه رسائل خاصة إلى دواوين الحكام ومديري البلديات والجهات المعنية بالدولة للوقاية من هذه الآفة، ومنع تعاطيها في الأماكن العامة والمقاهي، كما قامت الجمعية على مدى سنوات طويلة بتنظيم الحملات التوعوية وتوجيه المحاضرات لطلبة المدارس، وأصدرت العديد من الكتيبات الإرشادية التي تبين خطورة هذه الظاهرة على النشء والمجتمع.

وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تلك النداءات حظيت بكل التقدير من المسؤولين آنذاك، ولاقت صدى كبيراً في المجتمع الإماراتي، وأتت بنتائج إيجابية تمثلت في قيام البلديات بإصدار قرارات في عدد من إمارات الدولة، بمنع تدخين الشيشة في المقاهي، والأماكن العامة.

مؤكداً ضرورة استمرار محاربة هذه الظاهرة التي باتت تشكل عبئاً علينا وعلى أبنائنا وأسرنا، كما دعا معاليه أولياء الأمور إلى الابتعاد عن تعاطي الشيشة لتأكيد الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وإبعاد أبنائهم عن انحرافات أخرى قد تكون طريقا إلى المهالك والصعاب، خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه العالم لوباء كورونا، والذي ينتشر بسرعة عبر شتى الوسائل، ومن ضمنها تدخين الشيشة وغيرها من منتجات التبغ المختلفة.