الصين ترفض تقريراً لجامعة هارفارد يفيد بانتشار «كورونا» قبل ظهوره في ووهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد، أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس / آب من العام الماضي، على أبعد تقدير، وذلك استناداً إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث، إلا أن الصين وصفت التقرير بالسخيف.

واستخدم البحث صوراً بالأقمار الصناعية لأماكن صف السيارات في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019، ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.

وجاء بالبحث: زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان سبقت البداية الموثقة لجائحة (سارس-كوف-2) في ديسمبر 2019، وتؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين، وكان منتشراً بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان.

ويُظهر البحث زيادة كبيرة في شغل أماكن صف السيارات أمام المستشفيات في أغسطس / آب 2019، وأشار البحث إلى أنه تم رصد زيادة فريدة من نوعها في بيانات البحث عن الإسهال لم ترصد في مواسم الإنفلونزا السابقة، أو تضاهي بيانات البحث عن السعال في أغسطس / آب.

ورداً على سؤال عن البحث، رفضت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نتائج البحث في إفادة صحفية مقتضبة الثلاثاء، قائلة: أعتقد أنه من السخيف، من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استناداً إلى ملاحظات سطحية مثل الأحجام المرورية.