8595 إصابة و171 وفاة بـ «كورونا» في روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الثلاثاء، تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 485253 حالة إصابة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الثلاثاء، تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 485253 حالة إصابة. وقالت السلطات: إن 171 مصاباً توفوا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 6142 حالة وفاة.

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