«صـور مـن الـمـنـزل» تـتـوج 12 فـائـزاً خـلال سـتـة أسـابـيـع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر» أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة «صور من المنزل» الأسبوعية التي اختتمتها مؤخراً، وصل إلى 7803 مشاركات من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد نجاح الرؤية التي انطلقت منها في توفير مساحة إبداعية لعشاق التصوير للتعبير عن مواهبهم الفنية من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدة من حياتهم اليومية خلال فترة البقاء في المنزل أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين وفق معايير أساسية تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع، وتوجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10 آلاف و500 دولار، وحصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة قدرها 1000 دولار، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً.

وتعتبر المسابقة التي أطلقها «إكسبوجر»، الحدث السنوي الرائد الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، منصةً مبتكرةً تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي التصوير لاستثمار وقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في تنمية مهاراتهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال المشاركة فيها مجاناً وبطريقة سهلة، وحظيت بمشاركة واسعة من مدن صغيرة ونائية في مختلف بلدان العالم مثل ميانمار، في جنوب شرق آسيا، وجزيرة برمودا في شمال المحيط الأطلسي، وبراري البيرو التي تتميز بتنوع جغرافي وثقافي كبير وتقع في أمريكا الجنوبية، ومقدونيا في جنوب شرق أوروبا وغيرها. كما ضمت المشاركات أعمال مصورين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وروسيا وتركيا وماليزيا والصين وفلسطين وألمانيا والبرتغال واليمن وإيطاليا واليونان ورومانيا وهولندا والبرازيل ولاتفيا وتنزانيا وأفغانستان والهند وبولندا وكينيا والإمارات.

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أعمال إبداعية

قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: تزامنت المسابقة مع أزمة تفشي فيروس «كورونا»، وكانت بمثابة منصة مثالية للمصورين المحترفين والهواة لالتقاط صور توثق تفاصيل فريدة عن حياتهم اليومية خلال فترة البقاء في المنزل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما كانت المسابقة فرصةً لاكتشاف المواهب الكامنة وتشجيع جميع محبي فن التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم للتعبير عن مشاعرهم ومخيلاتهم بأعمال بصرية إبداعية.

وأضاف: تعكس المسابقة الجهود المتواصلة التي تبذلها الشارقة لدعم المواهب ورعاية الإبداع في مختلف أنواع الفنون، كما تجسد التزامنا بتوفير مساحة واسعة لأصحاب المواهب المحلية والعالمية لمشاركة أعمال تعزز التقارب الحضاري في ما بينهم. وتوجه علاي بالشكر للجنة التحكيم الدولية مؤكداً على نزاهتها في اختيار الأعمال الفائزة ودورها الكبير في الارتقاء بسمعة المسابقة ومكانتها على الساحة الدولية. يمكن الاطلاع على الأعمال الفائزة عبر صفحة مسابقة #صور_من_المنزل على موقع المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي.