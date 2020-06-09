مصر: عودة السياحة الخارجية في يوليو المقبل... فيديو

قال وزيري، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، إن متحف الغردقة سيكون من أول المتاحف التي سيتم إعادة افتتاحها أمام الجمهور فور عودة السياحة الخارجية.

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وأضاف أنه "من المتوقع عودة السياحة الخارجية في مصر في شهر يوليو المقبل على غرار دول أخرى كإيطاليا وقبرص واليونان".

وأشار إلى "فتح جزئي لبعض المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية فور عودة السياحة كعمود السواري ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى قرار إعفاء مستأجري الكافتريات والبازارات في المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

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وأكد أن المجلس أصدر من قبل قرارا بإعفاء أصحاب هذه المناطق من 50% الإيجارات في شهر مارس الماضي بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، تلاه إعفاء من دفع القيمة الإيجارية عن شهري أبريل ومايو الماضيين.

وكان وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، قد أعلن في وقت سابق، عن عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية منذ أول يونيو الجاري.