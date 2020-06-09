إسرائيل تحتفي بـ"الأمل" الإماراتي

وتمنت الصفحة في منشورها على "تويتر" النجاح للمسبار، وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة.

​وجاء في التغريدة: "بالنجاح! ستطلق دولة الإمارات في يوليو مسبار الأمل إلى المريخ وستصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر. نتمنى كل النجاح العلمي لدولة الإمارات وأن تساهم هذه الخطوة في تعميق التعاون بين مختلف دول المنطقة".

وأعلنت الإمارات في 19 مايو/أيار الماضي، أن بدأ رسميا العد التنازلي لإطلاق "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19".

وتم تحدد يوم 15 تموز/يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، وهو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية. Advertisements

وتمتد هذه النافذة، من 15 تموز/ يوليو وحتى الثالث من آب/ أغسطس 2020، علما بأن تحديد موعد "نافذة الإطلاق" يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كل من كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت ممكن وبأقل طاقة ممكنة، وتمتد فترة "نافذة الإطلاق" لعدة أيام تحسباً للظروف المناخية وحركة المدارات وغيرها.

​وتم إنجاز عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة امتدت لأكثر من 83 ساعة، برًا وجوًا وبحرا، وتم فيها التغلب على كل التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد 19" عالميا.

ووفقاً للمخطط، ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحًا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) يوم الأربعاء الموافق 15 تموز/يوليو 2020، من مركز تانيغاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في شهر شباط/فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد عام 1971.