هجوم حاد من الحريري على عون

قال الحريري خلال تغريدات أطلقها على صفحته الرسمية في "تويتر": "من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا إلى رد التشكيلات القضائية بعد أن وقع عليها رئيس الحكومة إلى الحملة المريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية إلى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، إلى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة وإلى اتخاذ الرئاسة الأولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد.... مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية". وأضاف الحريري قائلا: "العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور وإثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية".

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