مطار صنعاء يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الأمم المتحدة

القاهرة - سبوتنيك أفاد مصدر مسؤول في المطار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تحمل 16 طنا من المستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف حطت بالمطار".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قدمت، السبت الماضي، 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا، على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي، سبقتها بيوم 15 طنًا مساعدات طبية مماثلة من برنامج الغذاء العالمي.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ومناطق جماعة "أنصار الله" بلغ 488 حالة بينها 113 وفاة و25 حالة شفاء.
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