رئيس الحكومة العراقية: لا يوجد لدينا خيار سوى النجاح

وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الإصلاح الذي نعمل عليه لتأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح".

وتابع أن "حكومته تعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، والشعور بمعاناتهم وتحقيق تطلعاتهم"، حسب ما نقل عنه موقع "السومرية نيوز" العراقي.

ولفت الكاظمي إلى أنهم "أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح".

© Sputnik / تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وصوت البرلمان العراقي، يوم السبت، بالموافقة على منح الثقة للمرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بينهما وزيري النفط والخارجية.

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وكان البرلمان العراقي، قد صوت في مايو/آيار الماضي على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم.

وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهب حقيبة الصحة إلى حسن محمد عباس.

وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة. أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.

ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.