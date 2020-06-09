وبحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية: "ضبطت الجهات الأمنية في الرياض فتاة قامت بالرقص على إحدى السيارات وهي مرتدية سترة الأمن العام، كما تمّت الإطاحة بعدة أشخاص كانوا معها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "سناب وزارة الداخلية" جاء به أن المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة وهي ترتدي سترة الأمن العام، ويظهر أشخاص آخرون، وعليه وفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قِبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، والقبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور في فيديو يثير جدلا... القبض على فتاة سعودية بسبب ملابسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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