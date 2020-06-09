الجزائر ترحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر ترحب بمبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأي "مبادرة تؤدي لوقف الدماء".

وحسب النهار الجزائرية، قال بلعيد إن "الجزائر تلعب دور الوسيط في الأزمة الليبية".

© Sputnik . M.Hemida

واعتبر بلعيد أن "الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، لأنها تعمل على لعب دور الوسيط، والذي لا ينحاز لأي فريق أو ينتظر شيء آخر".

وأوضح المتحدث الرئاسي أن بلاده مهتمة بكل ما يحدث في ليبيا "عبر عن ذلك رئيس الجمهورية في أكثر من تصريح".

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وتابع بلعيد أن الجزائر تهدف إلى تخليص الشعب الليبي من محنته، وأنها "تفكر في مصلحة الشعب الليبي لا غير".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية أن وزير الخارجية صبري بوقادوم يتحاور مع زملائه في المنطقة حول الأزمة الليبية.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية".

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار يوم 8 يونيو/ حزيران 2020.

وتتضمن أيضا إلزام جميع الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.