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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ومهندس في حقل الشرارة قالوا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن "قوة مسلحة" أغلقت الحقل العملاق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله بعد إغلاق طويل.
وأضافت المؤسسة أن القوة المسلحة بقيادة محمد خليفة قامت "بالإيعاز للموظفين بضرورة إيقاف الحقل عن العمل فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... إعلان حالة "القوة القاهرة" في تحميلات حقل "الشرارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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