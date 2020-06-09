قاديروف يهنئ الملك والشعب الأردني

وقال قاديروف "أهنئ بصدق عبد الله الثاني، وكذلك الشعب الأردني بأسره، على هذه المناسبات العظيمة، فقد نجح الأخ عبد الله الثاني بن حسين الهاشمي خلال فترة حكمه في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ورفع اقتصاد الدولة إلى مستوى غير مسبوق من التنمية".
وأضاف قاديروف "يتم الاحتفال بيوم النهضة العربية والجيش تكريما للانتفاضة ضد سلطة الدولة العثمانية التي بدأت في عام 1916 في مكة المكرمة.
وتابع قاديروف "إن القوات المسلحة الأردنية تحظى بتقدير كبير واحترام بين الناس، إنهم يقفون بحزم من أجل سلام ورفاهية سكان المملكة".
وختم الرئيس الشيشاني بالقول "أتمنى للأخ العزيز عبدالله الثاني الصحة والنجاح، والازدهار للشعب الأردني"، مشيرا إلى تطور العلاقات الروسية الأردنية.
وتلقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين، من عدد من قادة الدول، عبروا فيها عن أصدق التهاني بهذه المناسبة.
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