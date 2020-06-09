بوغدانوف: روسيا ومصر تصلان حتما لاستعادة رحلات الطيران "الشارتر"

وقال بوغدانوف في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في روسيا مهتمون بصدق بالاستئناف السريع للرحلات الجوية بالكامل مع مصر، وعلى هذا الأساس يمكننا تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين".

© Sputnik . Amro Omran

وأضاف: "قبل الحادث المأساوي للطائرة الروسية عام 2015، فوق سيناء، كان ما يقرب من 3 ملايين روسي يقضون عطلاتهم سنويا في المنتجعات المصرية".

وأوضح: "في السنوات الأخيرة، قام الطرفان بعمل كبير للتحقيق في أسباب الكارثة وتحسين سلامة الحركة الجوية".

وتابع: "للأسف، الوباء أحدث بعض التعديلات على خططنا".

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وأكد: "مع ذلك، أنا واثق، بأننا سوف نصل حتما إلى استعادة رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى المنتجعات المصرية".

يذكر أنه في 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2015، وقعت أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفيتي، بتحطم طائرة من طراز "إيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في سيناء، بعد 23 دقيقة من إقلاعها في رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، كان على متنها 224 شخصا، بما في ذلك طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص جميعهم لقوا حتفهم.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تحطم الطائرة ناجم عن عمل إرهابي، عقب تفجير عبوة ناسفة على متن الطائرة.

وتم تعليق حركة الطيران المباشرة بين الدولتين في خريف عام 2015، واستؤنفت إلى مطار القاهرة فقط في نيسان/أبريل 2018، بعد زيادة الإجراءات الأمنية بشكل جذري في المطارات المصرية بناء على طلب روسيا.