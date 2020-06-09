موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة على سؤال في هذا الشأن:
© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
وأضاف بيسكوف: "أردوغان قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، ستجري المحادثة إذا تم الاتفاق عليها".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدا من جديد التزامهما المشترك للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.
هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعلق على أنباء تواصل بوتين وأردوغان حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.