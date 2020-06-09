للمرة الثانية خلال شهر...طائرة إماراتية ستحط في مطار إسرائيلي

تل أبيب/الخليج 365-

تحطّ طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب مدينة تل أبيب، مساء الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرحلة تم تنسيقها من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية، وإن طائرة ستحمل شعار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل نحو 3 أسابيع حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية، قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.

ولكن السلطة الفلسطينية في حينه، رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية، لغياب التنسيق معها، بشأنها.

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وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علما بأن الطائرة التي وصلت في حينه لم تكن تحمل أي شعار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الطائرة التي ستحط في مطار بن غوريون اليوم الثلاثاء، أيضا محملة بالمساعدات الطبية الموجهة للفلسطينيين.

ومن غير الواضح، ماذا سيكون موقف السلطة الفلسطينية، حيال المساعدات الجديدة.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.

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