كورونا.. 712 إصابة بسلطنة عمان و630 في الكويت

عواصم عربية/ الخليج 365
سجلت سلطنة عمان، الثلاثاء، 712 إصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت الكويت 630، والإمارات 528، وفق بيانات رسمية.
ففي السلطنة، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 712 إصابة بالفيروس، منها 362 لمواطنيها، و350 لغير عمانيين.
وبالأرقام الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 18 ألف و198، بينها 83 وفاة، فيما شفي 4 آلاف و152، بحسب المصدر نفسه.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 630 إصابة بالفيروس، و4 وفيات، إضافة إلى 920 حالة شفاء.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألف و140، بينها 273 وفاة و22 ألف و162 حالة تعاف.
أما في الإمارات، فكشفت وزارة الصحة تسجيل 528 إصابة جديدة بالوباء، و465 حالة شفاء، وحالتي وفاة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، ترفع الأرقام الجديدة حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 39 ألف و904، بينها 283 وفاة، و22 ألف و740 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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