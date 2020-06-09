واشنطن / الخليج 365
أعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، إصابة 4 من جنودها جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.
وأوضح التحالف في بيان، الثلاثاء، أن طائرة نقل عسكرية من نوع "سي-130 إتش هيركوليز" خرجت عن مسارها واصطدمت بجدار أثناء هبوطها في القاعدة.
وذكر أن الاصطدام خلّف أضرارا في هيكل الطائرة وأدى إلى اندلاع حريق صغير، تمت السيطرة عليه خلال فترة قصيرة.
وأفاد بأن الجنود الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى ليتلقوا العلاج.
وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت متمركزة في الكويت وتابعة للأسطول الجوي الأمريكي 386.
ولا يزال نحو 5 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في عدة معسكرات بالعراق ضمن قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. إصابة 4 جنود في تحطم طائرة عسكرية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.