العراق.. إصابة 4 جنود في تحطم طائرة عسكرية أمريكية

واشنطن / الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، إصابة 4 من جنودها جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وأوضح التحالف في بيان، الثلاثاء، أن طائرة نقل عسكرية من نوع "سي-130 إتش هيركوليز" خرجت عن مسارها واصطدمت بجدار أثناء هبوطها في القاعدة.

وذكر أن الاصطدام خلّف أضرارا في هيكل الطائرة وأدى إلى اندلاع حريق صغير، تمت السيطرة عليه خلال فترة قصيرة.

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وأفاد بأن الجنود الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى ليتلقوا العلاج.

وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت متمركزة في الكويت وتابعة للأسطول الجوي الأمريكي 386.

ولا يزال نحو 5 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في عدة معسكرات بالعراق ضمن قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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