نائب عراقي: 5 وزارات تعتزم المشاركة بحوار استراتيجي مع واشنطن

علي جواد/ الخليج 365

أعلن نائب عراقي بارز، الثلاثاء، مشاركة 5 وزارات في حوار استراتيجي مرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول مصير التواجد العسكري الأمريكي بالبلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، عشية بدء حوار استراتيجي بين واشنطن وبغداد، الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال الفايز إن وزارات الدفاع، والداخلية، والنفط، والمالية، والخارجية، ستشارك في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، من خلال ممثل واحد عن كل وزارة (لم يسمهم) عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأوضح أن لجانًا عراقية وأمريكية تعكف حاليا على إعداد ملفات الحوار الاستراتيحي بين البلدين، والتي تتطرق إلى عدة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية وصحية.

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ومن المقرر أن يبدأ الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الأربعاء والخميس، لبحث مصير الوجود العسكري والتعاون الاقتصادي والسياسي، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية.

ومطلع العام الجاري، تصاعد خلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وواشنطن، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية بالعاصمة بغداد، في 3 يناير/ كانون ثان الماضي.

وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت على إصدار قرار إلزامي لاخراج قوات أمريكية تعمل ضمن تحالف دولي لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت إنها لا تتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.

وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي، بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي آنذاك.

وكانت القوات الأمريكية غادرت العراق بشكل كامل أواخر عام 2011، بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

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