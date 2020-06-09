الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن فترة الانتقالات الصيفية

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في أول سبتمبر المقبل بعد شهرين من موعدها وتنتهي في الخامس من أكتوبر 2020.
ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، في 20 يونيو وينتهي في الثاني من أغسطس، وإذا حال توقف آخر دون استكمال الموسم ستستخدم طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.
كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية التي ستكون خلال الفترة من الرابع من يناير حتى 31 من الشهر ذاته.
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