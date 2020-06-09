سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 712 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 362 لعمانيين و350 لغير عمانيين. وقالت الوزارة: إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ارتفع إلى 18198 و83 وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء. وذكرت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2688؛ لافتة إلى أن الحالات المنومة اليوم عددها 47؛ فيما بلغ إجمالي المنومين 291 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 85.

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