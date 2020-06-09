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شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة وافدة تحول منزلاً شعبياً بجدة إلى معمل لخياطة «الكمامات».. والبلدية تُغلقه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أغلقت بلدية “البلد” التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي الكندرة، به معمل خياطة تديره عمالة وافدة، تقوم بخياطة الكمامات، تمهيدًا لتوزيعها وبيعها.
وأوضحت البلدية أنه تم رصد المعمل داخل المنزل السكني قبل مداهمته وضبط 24 ماكينة خياطة ومصادرتها، فيما هرب العمال، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.
وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة المستمرة.
وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة تكثف جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والحماية من انتشار العدوى، مؤكدًا حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.
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