ظهور قرية أشباح إيطالية بعد اختفائها 25 عاماً تحت الماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشارت تقارير إعلامية إلى أن القرية الإيطالية "فابريتش دي كاريجين"، والتي غمرت في المياه العام 1994، قد تعود للظهور من جديد.



تقع القرية، التي بنيت العام 1946، في مقاطعة لوكا بتوسكانا الإيطالية، ولم تر القرية منذ العام 1994، عندما أفرغ السد آخر مرة، بحسب مانشرته موقع إعلامي محلي.

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هياكل القرية المهجورة، مثل المنازل الحجرية والجسر والمقبرة وكنيسة "سان تيودورو"، لا تزال سليمة ويمكن أن تظهر مرة أخرى عند تفريغ السد للصيانة.

وظهرت مدينة الأشباح هذه أربع مرات فقط منذ غمرت في أعوام 1958، و1974، و1983، و1994.

وحسب تقارير وسائل إعلام إيطالية، يحاول السياسيون المحليون منذ فترة طويلة تصريف مياه البحيرة، التي تقدر بـ 34 مليون متر مكعب، وإعادة القرية المدمرة مرة أخرى