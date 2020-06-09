قرار جديد من الداخلية السعودية بشأن الأسلحة والذخيرة لدى المواطنين

وقالت الوزارة في بيان لها إن "القرار جاء حرصاً على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وطالبت الوزارة المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية.

ودعت إلى تسليمها طواعيةً أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال العام المقبل (28 مايو/أيار)؛ "تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، والتي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها".

ولفتت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال الموقع.