وفاة مسنة إماراتية وإصابة 4 من أبنائها و 6 من أحفادها بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، خلال تجمع عائلى فى مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.
و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات نيوز"، منع أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا فى المستشفى.
ومن جانبه، قال أحد أفراد الأسرة، "عمتى كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسرى تسبب بإصابة 11 فردا من العائلة، منهم عمتى وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا فى العزل المنزلى عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات”.
والجدير بالذكر، بلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى الإمارات 39376 حالة، توفى منهم 281، وتعافى 22275.
وفاة مسنة وإصابة 4 من أبنائها و 6 من أحفادها بفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد
توفت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، خلال تجمع عائلى فى مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.
و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات نيوز"، منع أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا فى المستشفى.
ومن جانبه، قال أحد أفراد الأسرة، "عمتى كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسرى تسبب بإصابة 11 فردا من العائلة، منهم عمتى وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا فى العزل المنزلى عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات”.
والجدير بالذكر، بلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى الإمارات 39376 حالة، توفى منهم 281، وتعافى 22275.
و كان المكتب الإعلامى فى أبو ظبى، قد أكد يوم أمس الاثنين، بأنه تم تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة، عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبى والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من غدا الثلاثاء الـ9 من يونيو.
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