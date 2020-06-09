شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسنة إماراتية وإصابة 4 من أبنائها و 6 من أحفادها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، خلال تجمع عائلى فى مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات نيوز"، منع أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا فى المستشفى.

ومن جانبه، قال أحد أفراد الأسرة، "عمتى كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسرى تسبب بإصابة 11 فردا من العائلة، منهم عمتى وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا فى العزل المنزلى عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات”.

والجدير بالذكر، بلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى الإمارات 39376 حالة، توفى منهم 281، وتعافى 22275.