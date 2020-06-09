شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بخدمات متصفح «جوجل» في عدد من بلدان العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لاحظخبراء في مجال التقنية ظهور مشاكل في عمل خدمات متصفح ” جوجل” في عدة بلدان العالم ، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً لـ”روسيا اليوم” أوضح خبراء التقنية أن هذه المشاكل ظهرت على سبيل المثال، في عمل محرك بحثGoogleوكذلك خدمة استضافة الفيديو(video hosting service) YouTube.
واشتكى حوالي 65٪ من مستخدمي موقعGoogleالرئيسي، من وجود مشاكل في خدمة البحث، ولم يتمكن 34٪ من تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ومعظم حالات الفشل المبلغ عنها علىYouTube((65٪تلخصت في عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو، وواجه 28٪ مشكلات في تحميل الموقع، ولا يستطيع 5٪ الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو الخاصة بهم.
وتأتي الشكاوى حول هذه المشاكل بشكل رئيسي من المستخدمين في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا.
وفي روسيا واجه سكان موسكو مشاكل، ويشكو مستخدمو العاصمة بشكل رئيسي من خلل في محرك بحثGoogle.
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