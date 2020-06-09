«الصحة» تقدم نصائح مهمة لحماية كبار السن من الإصابة بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أنه يجب تجنب الاحتضان ومصافحة كبار السن، وعدم تناول الطعام ومشاركة الأدوات معهم، والتأكد من نظافة وتهوية منازلهم، وتوفير الاحتياج من الأغذية والأدوية لمدة شهر على الأقل، ومنع التجمعات.
كما أوصت في حال خروج كبير السن من المنزل أن يكون لحاجة ملحة، ويجب أخذ الأدوات الشخصية من: (كمامة قماشية إضافية، معقم يدين كحولي، الأدوية) بالإضافة إلى وجود مرافق، وتجنب مشاركة الطعام والأدوات.
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