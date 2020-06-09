السيسي يجتمع بوزير الدفاع المصري

صرح بذلك بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ولم تعلن الرئاسة المصرية عن سبب الاجتماع.
وكان وزير الدفاع المصري قد حضر، السبت الماضي، اجتماع السيسي بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، بحضور وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات المصريين.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية حينها: "الاجتماع كان من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري".
وأعلن بعدها الرئيس المصري عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل.
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