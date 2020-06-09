شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟

أظهر مقطع فيديو، بثته صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مرشدا سياحيا قطريا يغني باللغة العبرية أغنية لسياح من إسرائيل داخل الدوحة.

وعلقت الخارجية عليه قائلة: "فيديو من قطر.. مرشد سياحي قطري يغني باللغة العبرية أغنية "تل أبيب يا حبيبي تل أبيب" لسياح من إسرائيل".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قد قال في وقت سابق، إنه لا يمكن أن يتحقق سلام في المنطقة، دون حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدوحة تقف مع كل من يوافقها الرأي في هذا الأمر.

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وأضاف أن "القضية الفلسطينية أم القضايا العربية وأساسها، ولا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة دون حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وتابع: "نرفض تعدي الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني، ونؤكد موقفنا الثابت تجاه هذه القضية".

ووجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ودعما للشعب الفلسطيني.