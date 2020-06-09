شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 920 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 22162 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 920 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 22 ألفا و162 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال920 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 1037 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 920 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 22162 متعافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.