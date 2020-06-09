شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: داعش يكثف نشاطه فى العراق بـ 566 هجوما فى الربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن تنظيم داعش الإرهابى قد كثف هجماته فى العراق وأجبر القوات الحكومية على تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب مع تقليل الدول الغربية فى التحالف المناهض لداعش وجودها فى البلاد.

وشن التنظيم الإرهابى 566 هجوما على الأقل فى العراق فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، و1669 خلال عام 2019، وهو ما يمثل زيادة 13% عن العام السابق بحسب المحليين الأمنيين مايكل نايتس واليكس ألميدا الذين يتتبعان نشاط التنظيم.

وقالت فاينانشيال تايمز إنه على الرغم من أن داعش حاليا "ظل" قوة قوية سيطرت على منطقة بمساحة بريطانيا عبر سوريا والعراق فى عام 2014، وحكمت نحو 8 مليون شخص، إلا ان مقاتليها شنوا الشهر الماضى هجوما جديدا، وقتلوا على الأقل 19 من قوات الأمن العراقية وفقا للتقارير المحلية. ويتهم الإرهابيون أيضا بإحراق الجثث واضطهاد المجتمعات فى أجزاء من غرب وشرق وشمال العراق

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ولفتت الصحيفة إلى أن الإرهابيين استغلوا الانسحاب الجزئى للتحالف الدولى ضد داعش، بحسب ما يقول المحللان، فى حين أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتعطيل الذى سببته جائحة كورونا إلى جانب الشلل السياسى فى بغداد قد قدموا جميعا الفرصة لإعادة تجمع الإرهابيين.

وكان الآلاف من الجنود الأجانب من بريطانيا وكندا وفرنسا قد غادروا العراق هذا العام بعدما أدت المخاوف المتعلقة بكورونا إلى وقف برامج التدريب العسكرى التى يشاركون فيها. ولا يوجد خطط مؤكدة لعودة هذه القوات، بحسب ما يقول العقيد مايلس كاجينز، المتحدث باسم التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة.



