قطر تدين بشدة هجوما لـ"بي كا كا" الإرهابية شرقي تركيا

الدوحة / الخليج 365

أدانت قطر بشدة، الثلاثاء، هجوما شنته منظمة "بي كا كا" الإرهابية على حافلة عمال بولاية "وان" التركية؛ ما أسفر عن سقوط شهيدين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن "قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف حافلة مدنية في ولاية وان شرقي تركيا".

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وأضافت: "تجدد قطر موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".



والإثنين، أعلنت السلطات التركية، في بيان، استشهاد عاملين اثنين وإصابة 8 آخرين في هجوم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية وان.

وأضاف البيان أن المنظمة الإرهابية استهدفت حافلة العمال بقنبلة مصنوعة يدويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.