استطلاع: 15% من الإسرائيليين يؤيدون "الضم" كما ورد في خطة ترامب

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

كشف استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، إن 15% فقط، من المُستطلعة آرائهم، يؤيدون الضم الواسع لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، كما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته، الثلاثاء، إذاعة "FM-103" (خاصة) أن ثُلث المستطلعين يعارضون بشدة ضم أراضي في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن، وهي إجراءات من المتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بتطبيقها مطلع الشهر المقبل.

كما أيّد 27٪ من المستطلعين تنفيذ الضم، في حال تم السماح بإقامة دولة فلسطينية على ما يتبقى من الأرض، وليس كما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية.

وأيّد 9٪ آخرون ممن شملهم الاستطلاع، أن يقتصر الضم على منطقة "غور الأردن" فقط، وليس وفق المخطط الحالي الذي يسعى لضم مساحات قد تصل إلى ما بين 30-33% من مساحة الضفة.

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ولم يملك باقي المشاركين بالاستطلاع رأيا محددا.

وقالت الإذاعة إن مركز مختص، أجرى هذا الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من 523 إسرائيليا تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إنه يعتزم الشروع بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وردا على ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية إن منظمة التحرير الفلسطينية باتت في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.